Польша предоставит приоритет собственному перевооружению за средства ЕС, а не совместным закупкам

Польша потратит значительную часть средств из программы военных займов Европейского Союза на собственное перевооружение, а не на совместные закупки с союзниками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Польша делает приоритетом собственное перевооружение из-за российской угрозы.

"Прежде всего, мы вооружаемся, а уже потом будем участвовать в совместных закупках", – сказала Магдалена Собковяк-Чарнецкая, министр Польши, ответственная за надзор за использованием страной средств из программы "Безопасность для Европы" (SAFE).

Соответственно, более 100 из 139 инициатив Польши по использованию средств будут сосредоточены исключительно на национальной обороне, сказала Собковяк-Чарнецкая на брифинге для прессы в Варшаве, добавив, что только 20 из них предусматривают совместные закупки с другими странами.

По словам министра, совместные закупки были предусмотрены в 65% из 691 инициативы, представленной Европейской комиссии 19 правительствами-участниками.

Это свидетельствует об ощущении срочности в Польше, которая является пограничным членом НАТО и восточным флангом ЕС, граничащим с Россией и союзником Кремля Беларусью. С момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину Варшава поспешила перевооружиться и сейчас является одной из стран альянса, которая тратит больше всего на оборону в процентах от экономического выпуска.

Почти 44 млрд евро из фондов SAFE выделено Польше, что делает эту страну крупнейшим бенефициаром нового финансового инструмента ЕС на сумму 150 млрд евро.

Детали относительно расходов и конечных бенефициаров займов не были обнародованы. В ноябре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что значительная часть займов будет потрачена на развитие потенциала Польши в сфере беспилотных летательных аппаратов.

Европейская комиссия анализирует представление Польши и, как ожидается, даст окончательное одобрение в начале января, сказала Собковяк-Чарнецкая. Предложение по использованию средств позже будет вынесено на голосование в Совете ЕС, и Польша надеется подписать окончательное соглашение о займе в марте, сказала она.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что новая инициатива Европейского Союза SAFE имеет решающее значение для военной безопасности Польши, а также даст мощный импульс экономике страны.

Он сказал, что 43,7 млрд евро, выделенные Польше, помогут финансировать закупку дронов и запланированный страной проект обороны "Восточный щит" вдоль границы с Беларусью и Россией.