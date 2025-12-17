У Польщі передали до суду справу щодо ексміністра за розголошення секретних даних

Прокуратура Польщі передала до суду справу ексміністра оборони Антоні Мацеревича, звинувачуючи його у розголошенні секретної інформації, пов'язаної з розслідуванням авіакатастрофи під Смоленськом у 2010 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За словами речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака, обвинувальний акт щодо Мацеревича був направлений до Окружного суду Варшави 14 грудня.

Депутат від опозиційної партії "Право і справедливість" Мацеревич звинувачується в розголошенні секретної інформації під час виконання обов'язків голови підкомітету з перегляду обставин катастрофи в Смоленську та члена Державної комісії з розслідування авіаційних подій.

Прокурори стверджують, що ймовірні злочини були скоєні в період з квітня 2018 року по травень 2022 року, коли Мацеревич оприлюднив інформацію, що охороняється кількома рівнями секретності.

За звинуваченнями, висунутими проти ексміністра оборони Польщі, йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

У серпні польський парламент позбавив Антоні Мацеревича депутатської недоторканності, що дозволило прокурорам продовжити розслідування справи. Офіційне звинувачення йому було пред'явлено у вересні.

