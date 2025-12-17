В Польше передали в суд дело в отношении экс-министра за разглашение секретных данных

Прокуратура Польши передала в суд дело экс-министра обороны Антони Мацеревича, обвиняя его в разглашении секретной информации, связанной с расследованием авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

По словам представителя Национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака, обвинительный акт в отношении Мацеревича был направлен в Окружной суд Варшавы 14 декабря.

Депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Мацеревич обвиняется в разглашении секретной информации во время исполнения обязанностей председателя подкомитета по пересмотру обстоятельств катастрофы в Смоленске и члена Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий.

Прокуроры утверждают, что предполагаемые преступления были совершены в период с апреля 2018 года по май 2022 года, когда Мацеревич обнародовал информацию, охраняемую несколькими уровнями секретности.

По обвинениям, выдвинутым против экс-министра обороны Польши, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В августе польский парламент лишил Антони Мацеревича депутатской неприкосновенности, что позволило прокурорам продолжить расследование дела. Официальное обвинение ему было предъявлено в сентябре.

