Зеленський обговорив з президентом Чехії перспективи "снарядної ініціативи" у 2026 році

Президент України Володимир Зеленський у середу повідомив про телефонну розмову з чеським візаві Петром Павелом, яка зокрема була присвячена ініціативі Чехії з постачання артилерійських боєприпасів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Зеленський сказав, що обговорив з Павелом операцію українських Сил оборони у Купʼянську, "яка показала все, що насправді означають слова з Москви".

"Для нас дуже важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили", – додав він.

Також, за словами глави держави, сторони говорили про продовження чеської ініціативи з постачання снарядів, яка вже дала Україні 1,8 мільйона боєприпасів.

"Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й наступного року. Маємо реалізувати всі важливі ініціативи", – написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше під час "Рамштайну" Чехія оголосила, що у межах "Чеської ініціативи" на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.

Раніше лідер партії-переможниці цьогорічних виборів ANO Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас нещодавно він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.