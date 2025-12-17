Зеленский обсудил с президентом Чехии перспективы "снарядной инициативы" в 2026 году
Президент Украины Владимир Зеленский в среду сообщил о телефонном разговоре с чешским визави Петром Павелом, который, в частности, был посвящен инициативе Чехии по поставкам артиллерийских боеприпасов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.
Зеленский сказал, что обсудил с Павелом операцию украинских Сил обороны в Купянске, "которая показала все, что на самом деле означают слова из Москвы".
"Для нас очень важно, чтобы мир знал правду: украинцы защищают позиции, и это дает правильную основу для дипломатической работы, которую мы сегодня тоже обсудили", – добавил он.
Также, по словам главы государства, стороны говорили о продолжении чешской инициативы по поставкам снарядов, которая уже дала Украине 1,8 миллиона боеприпасов.
"Есть потенциал, чтобы обеспечить Украину снарядами и в следующем году. Должны реализовать все важные инициативы", – написал Зеленский.
Напомним, ранее во время "Рамштайна" Чехия объявила, что в рамках "Чешской инициативы" на 2026 год уже профинансирована поставка 760 тысяч артиллерийских снарядов.
Ранее лидер партии-победительницы выборов этого года ANO Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.
В то же время недавно он смягчил свою риторику в отношении инициативы – в частности сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.