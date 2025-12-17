В Дании хотят ужесточить запрет на мусульманскую одежду

Датское правительство в среду объявило о намерении внести законопроект, который распространит запрет на ношение никаба – мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо – на учебные заведения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство по вопросам иммиграции и интеграции Дании.

В законопроекте правительство Дании предлагает расширить действующий запрет на ношение, например, бурки, никаба или других предметов одежды, скрывающих лицо в общественных местах.

Запрет сегодня действует в общественных местах, но, как правило, не распространяется на учебные заведения. Датское правительство предлагает изменить это, чтобы правила были одинаковыми независимо от того, находится ли человек в общественном месте или в учебном заведении.

"Запрет будет касаться всех людей, находящихся в учебных заведениях, включая, например, преподавателей и студентов", – говорится в сообщении.

Законопроект, который сейчас вынесен на общественное обсуждение, ожидается представить в парламенте в феврале 2026 года.

В августе 2018 года Дания запретила ношение в общественных местах исламских головных уборов, полностью закрывающих лицо, таких как бурка и никаб, а нарушители подлежат штрафу.

Правозащитники и религиозные группы раскритиковали этот запрет как дискриминационный и нарушающий как свободу вероисповедания, так и свободу выбора женщин.

Сторонники же утверждали, что запрет позволяет мусульманам с иммигрантским происхождением лучше интегрироваться в общество Дании.