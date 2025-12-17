У Німеччині 85-річний чоловік обдурив шахраїв, які хотіли забрати в нього 10 тисяч євро

Телефонні шахраї хотіли позбавити 85-річного мешканця міста Інгольштадт на півдні Німеччини його статків за допомогою шокуючого дзвінка, але чоловік обдурив зловмисників уже вдруге.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

85-річний німецький пенсіонер під час дзвінка від шахраїв вдав, ніби хоче передати фальшивому поліцейському 10 тисяч євро готівкою та кілька золотих монет, повідомила поліція.

Тим часом його дочка викликала справжню поліцію, яка затримала кур'єра під час передачі. 20-річний підозрюваний наразі перебуває під слідством.

За даними поліції Інгольштадта, це вже другий арешт, який батько і дочка можуть записати собі в актив.

У вересні 2024 року фальшивий поліцейський також намагався чинити тиск на 84-річного чоловіка і змусити його передати понад 60 000 тисяч – нібито успішно. Але дочка чоловіка знову викликала справжню поліцію, яка затримала 40-річну жінку, яка прийшла за грошима, на місці передачі.

В обох випадках шахраї стверджували, що він повинен внести гроші як заставу за родичку, яка потрапила в смертельну аварію, щоб врятувати її від ув'язнення.

У липні повідомлялось, що шахраї ошукали у Німеччині 41-річну жінку з Лангенфельда, заволодівши її криптовалютним портфелем, еквівалентом 250 тисяч євро.

У березні цього року у Польщі телефонні шахраї "попалися", випадково зателефонувавши поліцейському.