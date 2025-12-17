В Германии 85-летний мужчина обманул мошенников, которые хотели забрать у него 10 тысяч евро
Телефонные мошенники хотели лишить 85-летнего жителя города Ингольштадт на юге Германии его состояния с помощью шокирующего звонка, но мужчина обманул злоумышленников уже во второй раз.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
85-летний немецкий пенсионер во время звонка от мошенников притворился, что хочет передать фальшивому полицейскому 10 тысяч евро наличными и несколько золотых монет, сообщила полиция.
Тем временем его дочь вызвала настоящую полицию, которая задержала курьера во время передачи. 20-летний подозреваемый сейчас находится под следствием.
По данным полиции Ингольштадта, это уже второй арест, который отец и дочь могут записать себе в актив.
В сентябре 2024 года фальшивый полицейский также пытался оказать давление на 84-летнего мужчину и заставить его передать более 60 000 тысяч – якобы успешно. Но дочь мужчины снова вызвала настоящую полицию, которая задержала 40-летнюю женщину, пришедшую за деньгами, на месте передачи.
В обоих случаях мошенники утверждали, что он должен внести деньги в качестве залога за родственницу, которая попала в смертельную аварию, чтобы спасти ее от тюремного заключения.
В июле сообщалось, что мошенники обманули в Германии 41-летнюю женщину из Лангенфельда, завладев ее криптовалютным портфелем, эквивалентным 250 тысячам евро.
В марте этого года в Польше телефонные мошенники "попались", случайно позвонив полицейскому.