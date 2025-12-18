Оборона ЄС, підтримка України і розворот США – головне з виступу президентки Єврокомісії

17 грудня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті із промовою, яка стала відповіддю оновленій безпековій стратегії США.

Вона фіксує готовність Європи самостійно гарантувати свою безпеку та продовжувати підтримку України.

Цю промову вона виголосила напередодні вкрай важливого для України засідання Європейської ради (18–19 грудня).

Повний текст промови фон дер Ляєн – в матеріалі "Настав момент незалежності Європи". Відповідь Урсули фон дер Ляєн на нову стратегію США.

Європейська рада цього тижня присвячена усвідомленню реальності теперішнього моменту. Реальності світу, який став небезпечним і транзакційним. Світу воєн. Світу хижаків.

Реальність цього світу означає, що ми, європейці, маємо захищати себе і маємо покладатися на самих себе.

Учорашній мир зник. Але у нас немає часу потурати ностальгії. Важливо лише одне – як ми протистоїмо сьогоденню.

Відбувається зсув у світовій економіці.

Якщо взяти лише Китай, його частка у світовому ВВП зросла з 4% у 1990 році до 20% сьогодні. Саме тому Сполучені Штати вже певний час чітко говорять про зміну своїх стратегічних інтересів і пріоритетів на тлі зростання Китаю.

Нова Стратегія США не є причиною потрясінь, з якими Європа стикається у світі, а є симптомом реальності сучасного світу.

Тож наше завдання на Саміті цього тижня – показати, що ми зосереджені на власній стратегії, власних інтересах і власних пріоритетах.

Хочу повторити те, що сказала саме тут під час мого звернення про стан Союзу: це – момент незалежності Європи.

Подивіться на те, що ми вже зробили. Від оборони до енергетики ми зробили неможливе можливим у межах нової реальності. І ми готові зробити більше. Бо в нашій незалежності ми стаємо сильнішими.

А сильніша Європа – це сильніший партнер, здатний не лише сприяти, а й гарантувати безпечніший світ.

Ми вступаємо в нову епоху, яка покладе край енергетичній залежності Європи від Росії.

Ера європейської незалежності має бути незворотною.

Попереду ще багато роботи. Ми маємо йти далі й діяти швидко. Особливо це стосується оборони та безпеки.

Суть проста: Європа має бути відповідальною за власну безпеку. Це більше не опція – це необхідність. Ми знаємо загрози, з якими стикаємося, і ми їм протистоятимемо. Це означає, що ми маємо бути готовими.

Ми повинні розробляти та впроваджувати нові спроможності, щоб вести сучасну гібридну війну. І тут ми знову здійснюємо прорив. Після десятиліть недостатнього фінансування ми змінюємо курс.

Ми трансформуємо нашу оборонно-промислову базу на таку, що здатна постачати передові технології та забезпечувати швидке масове виробництво в умовах війни.

І немає важливішого акту європейської оборони, ніж підтримка оборони України. Найближчі дні стануть вирішальними для її забезпечення. Від нас залежить, як саме ми фінансуватимемо боротьбу України.

Рішення про фінансування України на наступні два роки має бути ухвалене саме на цій Європейській раді.

Цього тижня ми також маємо домовитися (…) про необхідність європейської незалежності та про те, як її досягти.

І ця Європейська рада та рішення щодо України є центральною частиною цього процесу.

