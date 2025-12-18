Оборона ЕС, поддержка Украины и разворот США – главное из выступления президента Еврокомиссии

17 декабря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте с речью, которая стала ответом на обновленную стратегию безопасности США.

Она фиксирует готовность Европы самостоятельно гарантировать свою безопасность и продолжать поддержку Украины.

Эту речь она произнесла накануне крайне важного для Украины заседания Европейского совета (18–19 декабря).

Полный текст речи фон дер Ляйен – в материале "Настал момент независимости Европы". Ответ Урсулы фон дер Ляен на новую стратегию США. Далее – главное из выступления президента Еврокомиссии.

Европейский совет на этой неделе посвящен осознанию реальности настоящего момента. Реальности мира, который стал опасным и транзакционным. Мира войн. Мира хищников.

Реальность этого мира означает, что мы, европейцы, должны защищать себя и полагаться только на себя.

Вчерашний мир исчез. Но у нас нет времени потакать ностальгии. Важно только одно – как мы противостоим сегодняшнему дню.

Происходит сдвиг в мировой экономике.

Если взять только Китай, его доля в мировом ВВП выросла с 4% в 1990 году до 20% сегодня. Именно поэтому Соединенные Штаты уже некоторое время четко говорят об изменении своих стратегических интересов и приоритетов на фоне роста Китая.

Новая стратегия США не является причиной потрясений, с которыми Европа сталкивается в мире, а является симптомом реальности современного мира.

Поэтому наша задача на саммите на этой неделе – показать, что мы сосредоточены на собственной стратегии, собственных интересах и собственных приоритетах.

Хочу повторить то, что сказала именно здесь во время моего обращения о состоянии Союза: это – момент независимости Европы.

Посмотрите на то, что мы уже сделали. От обороны до энергетики мы сделали невозможное возможным в рамках новой реальности. И мы готовы сделать больше. Потому что в нашей независимости мы становимся сильнее.

А более сильная Европа – это более сильный партнер, способный не только содействовать, но и гарантировать более безопасный мир.

Мы вступаем в новую эпоху, которая положит конец энергетической зависимости Европы от России.

Эра европейской независимости должна быть необратимой.

Впереди еще много работы. Мы должны идти дальше и действовать быстро. Особенно это касается обороны и безопасности.

Суть проста: Европа должна быть ответственной за свою безопасность. Это больше не опция – это необходимость. Мы знаем угрозы, с которыми сталкиваемся, и мы будем им противостоять. Это означает, что мы должны быть готовы.

Мы должны разрабатывать и внедрять новые возможности, чтобы вести современную гибридную войну. И здесь мы снова совершаем прорыв. После десятилетий недостаточного финансирования мы меняем курс.

Мы трансформируем нашу оборонно-промышленную базу в такую, которая способна поставлять передовые технологии и обеспечивать быстрое массовое производство в условиях войны.

И нет более важного акта европейской обороны, чем поддержка обороны Украины. Ближайшие дни станут решающими для ее обеспечения. От нас зависит, как именно мы будем финансировать борьбу Украины.

Решение о финансировании Украины на следующие два года должно быть принято именно на этом Европейском совете.

На этой неделе мы также должны договориться (...) о необходимости европейской независимости и о том, как ее достичь.

И этот Европейский совет и решение по Украине являются центральной частью этого процесса.

