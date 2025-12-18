У Варшаві затримали українця з понад 70 кг наркотиків і підробленими документами

Поліція польської Варшави заарештувала українця та вилучила у нього понад 70 кг наркотиків.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, варшавські поліцейські заарештували 29-річного громадянина України, який начебто тривалий час переховувався від правоохоронних органів.

Правоохоронці виявили у його квартирі понад 71 кг марихуани на суму майже 5 млн злотих (близько $1,4 млн). Наркотики були ретельно запаковані у вакуумні пакети та покриті спеціальною речовиною, щоб поліцейські собаки не могли їх виявити.

Фото: RMF24

Також вони виявили у нього "колекцію" підроблених документів та розкішних автомобілів. Як стверджують польські правоохоронці, чоловік не існував у жодній системі, а його діяльність була надзвичайно добре організована.

Фото: RMF24

Під час обшуку поліцейські також вилучили п'ять автомобілів. Два з них, за даними правоохоронців, – Range Rover і Jaguar – були викрадені, а їхні VIN-номери та таблички з назвами були підроблені.

Інші автомобілі були орендовані з використанням вигаданих особистих даних. У гаражі та на сусідніх парковках стояли автомобілі, до яких чоловік мав ключі.

Спочатку він пояснив, що автомобілі були позичені або належали друзям, але після відкриття наступних автомобілів він перестав давати пояснення.

Після завершення процедури чоловіка доставили до районного відділку поліції, де він провів ніч у камері. Потім йому було пред'явлено звинувачення у зберіганні значної кількості наркотиків, використанні підроблених документів, умисному розпорядженні краденим майном та підробці документів.

За скоєні злочини йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд задовольнив клопотання прокурора та застосував запобіжний захід у вигляді тримісячного попереднього ув'язнення.

Нагадаємо, 7 грудня Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо українських громадян Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких слідство вважає виконавцями диверсій на польській залізниці на замовлення РФ.

Наступного дня у Варшаві затримали трьох українців, які мали при собі хакерське обладнання; суд обрав їм запобіжний захід та вирішив взяти їх під варту на три місяці.