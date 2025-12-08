У Варшаві затримали трьох українців із хакерським обладнанням – їх взяли під варту

У польській столиці Варшаві затримали трьох українців, які мали при собі хакерське обладнання; суд обрав їм запобіжний захід та вирішив взяти їх під варту на три місяці

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Поліцейські варшавського району Середмістя затримали трьох громадян України, які подорожували Європою та мали при собі сучасне хакерське обладнання й детектор шпигунських пристроїв.

Під час перевірки автомобіля Toyota правоохоронці виявили пристрій FLIPPER, ноутбуки, антени, маршрутизатори, SIM-картки та портативні жорсткі диски.

Фото: польська поліція

Фото: польська поліція

За даними поліції, ці предмети могли використовуватися для втручання в інформаційні системи та вчинення тяжких правопорушень.

Затримання відбулося під час рутинної дорожньої перевірки. Офіцери звернули увагу на помітну нервозність пасажирів. Чоловіки 43, 42 та 39 років заявили, що "подорожують Європою" і прибули до Польщі кілька годин тому.

Вони представилися ІТ-фахівцями, однак не змогли переконливо пояснити призначення вилученого обладнання. Як зазначається, під час допиту підозрювані плуталися у відповідях і намагалися уникати уточнень.

Увесь технічний інвентар поліцейські передали до Відділу боротьби зі злочинами проти майна.

Фото: польська поліція

Фото: польська поліція

Чоловікам висунули обвинувачення у шахрайстві, комп’ютерному шахрайстві та зберіганні спеціалізованих пристроїв і програм, призначених для скоєння злочинів, у тому числі для пошкодження важливих для обороноздатності країни даних.

Суд на вимогу прокуратури Центрально-Північного району Варшави обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці.

Наразі слідчі з’ясовують мету їхнього перебування у Польщі та можливу загрозу для національної безпеки.

Нагадаємо, 7 грудня Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо українських громадян Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких слідство вважає виконавцями диверсій на польській залізниці на замовлення РФ.

Перед цим у Польщі ухвалили заочне рішення про арешт обох підозрюваних та видали європейський ордер на арешт одного з українців.

Йдеться про підрив залізниці біля села Міка та підкладання об’єктів на залізничу інфраструктуру біля станції Пулави 15-16 листопада.

За висновками слідства, йдеться про диверсію в інтересах Росії. Підозрювані в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин, після чого виїхали до Білорусі.