В Варшаве задержали украинца с более чем 70 кг наркотиков и поддельными документами

Полиция польской Варшавы арестовала украинца и изъяла у него более 70 кг наркотиков.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, варшавские полицейские арестовали 29-летнего гражданина Украины, который якобы долгое время скрывался от правоохранительных органов.

Правоохранители обнаружили в его квартире более 71 кг марихуаны на сумму почти 5 млн злотых (около $1,4 млн). Наркотики были тщательно упакованы в вакуумные пакеты и покрыты специальным веществом, чтобы полицейские собаки не могли их обнаружить.

Фото: RMF24

Также они обнаружили у него "коллекцию" поддельных документов и роскошных автомобилей. Как утверждают польские правоохранители, мужчина не существовал ни в одной системе, а его деятельность была чрезвычайно хорошо организована.

Фото: RMF24

Во время обыска полицейские также изъяли пять автомобилей. Два из них, по данным правоохранителей, – Range Rover и Jaguar – были угнаны, а их VIN-номера и таблички с названиями были подделаны.

Остальные автомобили были арендованы с использованием вымышленных личных данных. В гараже и на соседних парковках стояли автомобили, к которым мужчина имел ключи.

Сначала он объяснил, что автомобили были одолжены или принадлежали друзьям, но после обнаружения следующих автомобилей он перестал давать объяснения.

После завершения процедуры мужчину доставили в районное отделение полиции, где он провел ночь в камере. Затем ему было предъявлено обвинение в хранении значительного количества наркотиков, использовании поддельных документов, умышленном распоряжении краденым имуществом и подделке документов.

За совершенные преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и применил меру пресечения в виде трехмесячного предварительного заключения.

Напомним, 7 декабря Польша подала запросы на "красные" ордера на арест Интерпола в отношении украинских граждан Евгения Иванова и Александра Кононова, которых следствие считает исполнителями диверсий на польской железной дороге по заказу РФ.

На следующий день в Варшаве задержали трех украинцев, которые имели при себе хакерское оборудование; суд избрал им меру пресечения и решил взять их под стражу на три месяца.