Фіцо поскаржився на пошкодження урядового борту в Брюсселі та політику ЄС щодо Сербії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед самітом ЄС–Західні Балкани розкритикував політику розширення Євросоюзу, заявивши про "подвійні стандарти" щодо України та Сербії, а також поскаржився на інцидент в аеропорту Брюсселя, через який його урядовий борт вийшов з ладу.

Про це Фіцо написав у соцмережі X ввечері 17 грудня, передає "Європейська правда".

Фіцо заявив, що візит словацької делегації розпочався з неприємності в аеропорту. Він зазначив, що наземна техніка пошкодила урядовий лайнер.

"Саміт у Брюсселі розпочався невдало. В аеропорту автомобіль із трапом пошкодив наш літак настільки, що він більше не придатний до польотів, і ми змушені залишити його тут", – поскаржився Фіцо.

Прем'єр Словаччини висловив підтримку президенту Сербії Александару Вучичу, який бойкотував саміт на знак протесту проти політики ЄС.

Фіцо звинуватив Брюссель у тому, що Сербії висувають нові й нові умови, щоб затягнути її вступ, попри високу готовність країни.

Також він різко висловився щодо євроінтеграції України.

"Подвійні стандарти є типовою рисою європейської політики. З одного боку, великі гравці штовхають Україну до ЄС, хоча вона абсолютно не готова до цього; з іншого боку, Сербії заважають приєднатися до Союзу, тому що вона занадто горда, впевнена в собі і суверенна. Вучич і сербський народ завжди матимуть мою підтримку", – підсумував прем’єр-міністр Словаччини.

Напередодні Вучич заявив, що його країна вперше за понад десятиліття не візьме участі у саміті ЄС–Західні Балкани у Брюсселі 17 грудня.

Рішення Вучича про бойкот саміту, ймовірно, пов’язане з тим, що Сербія, як стало відомо, не відкриє 3-й переговорний кластер – на що Белград сподівався.

Сербський міністр з питань євроінтеграції Неманья Старович пояснив таке рішення "виразом щирої прихильності шляху до членства в Європейському Союзі, який може бути реалістичним і стійким лише за умови, що він ґрунтується на заслугах, взаємній повазі та щирому прагненні до спільного майбутнього".