Фицо пожаловался на повреждение правительственного борта в Брюсселе и политику ЕС в отношении Сербии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед саммитом ЕС–Западные Балканы раскритиковал политику расширения Евросоюза, заявив о "двойных стандартах" в отношении Украины и Сербии, а также пожаловался на инцидент в аэропорту Брюсселя, из-за которого его правительственный борт вышел из строя.

Об этом Фицо написал в соцсети X вечером 17 декабря, передает "Европейская правда".

Фицо заявил, что визит словацкой делегации начался с неприятности в аэропорту. Он отметил, что наземная техника повредила правительственный лайнер.

"Саммит в Брюсселе начался неудачно. В аэропорту автомобиль с трапом повредил наш самолет настолько, что он больше непригоден к полетам, и мы вынуждены оставить его здесь", – пожаловался Фицо.

Премьер Словакии выразил поддержку президенту Сербии Александару Вучичу, который бойкотировал саммит в знак протеста против политики ЕС.

Фицо обвинил Брюссель в том, что Сербии выдвигают новые и новые условия, чтобы затянуть ее вступление, несмотря на высокую готовность страны.

Также он резко высказался относительно евроинтеграции Украины.

"Двойные стандарты являются типичной чертой европейской политики. С одной стороны, крупные игроки толкают Украину в ЕС, хотя она совершенно не готова к этому; с другой стороны, Сербии мешают присоединиться к Союзу, потому что она слишком гордая, уверенная в себе и суверенная. Вучич и сербский народ всегда будут иметь мою поддержку", – подытожил премьер-министр Словакии.

Накануне Вучич заявил, что его страна впервые за более чем десятилетие не примет участия в саммите ЕС–Западные Балканы в Брюсселе 17 декабря.

Решение Вучича о бойкоте саммита, вероятно, связано с тем, что Сербия, как стало известно, не откроет 3-й переговорный кластер – на что Белград надеялся.

Сербский министр по вопросам евроинтеграции Неманья Старович объяснил такое решение "выражением искренней приверженности пути к членству в Европейском Союзе, который может быть реалистичным и устойчивым только при условии, что он основывается на заслугах, взаимном уважении и искреннем стремлении к общему будущему".