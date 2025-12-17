У Сербії пояснили, чому проігнорують саміт ЄС-Західні Балкани

Сербський міністр з питань євроінтеграції Неманья Старович пояснив, чому Сербія вперше за понад десятиліття не візьме участі у саміті ЄС-Західні Балкани у Брюсселі 17 грудня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Старович "повністю підтримав" позицію президента країни Александара Вучича щодо того, що Сербія не бере участі в саміті ЄС-Західні Балкани.

Зазначимо, рішення Вучича про бойкот саміту ймовірно пов’язане з тим, що Сербія, як стало відомо, не відкриє 3-й переговорний кластер – на що Белград сподівався.

"Це рішення є виразом нашої щирої прихильності шляху до членства в Європейському Союзі, який може бути реалістичним і стійким лише за умови, що він ґрунтується на заслугах, взаємній повазі та щирому прагненні до спільного майбутнього", – пояснив Старович.

За словами сербського міністра, "через недалекоглядну відсутність бажання" визнати результати реформ протягом останніх чотирьох років, починаючи з конституційних змін на початку 2022 року і далі, "через єдиний символічний процедурний крок у переговорах про вступ", сербам начебто "було надіслано дуже поганий сигнал, який лише підживлює антиєвропейські наративи та відлякує тих, хто керує процесами реформ у суспільстві".

Відтак за його словами, відсутність Сербії на зустрічі не лише захищає гідність народу, "але й цілісність процесу приєднання, а також довіру до європейської ідеї в Сербії".

"З вдячністю колегам з Європейської Комісії, а також численним державам-членам ЄС (...), я висловлюю сподівання, що решта держав-членів незабаром приєднаються до політичного консенсусу, необхідного для подолання глухого кута, в який потрапила Сербія без достатніх реальних підстав", – підсумував Старович.

Минулого тижня президент Сербії пропонував одночасний вступ країн Західних Балкан до ЄС.

У жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.

Раніше Єврокомісія закликала Сербію до активніших реформ та узгодження зовнішньої політики з позицією ЄС для руху до членства.

Чорногорія цього тижня, нагадаємо, закрила п’ять переговорних глав та має шанси закрити усі решту до кінця 2026 року.