Вільнюс продовжив на рік безоплатний проїзд для українців у міському транспорті

Вільнюська міськрада схвалила продовження безоплатного проїзду в міському транспорті для біженців з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Біженці з України отримають можливість і надалі безоплатно користуватися автобусами і тролейбусами в литовській столиці.

В той же час, щоб уникнути зловживань буде введено особливий вид квитка – іменний електронний.

JUDU (МП "Послуги сполучення") з 1 березня 2026 року зобов'язана видати іменні електронні квитки особам, які пред'являть: цифрову посвідку на проживання, видану Департаментом міграції; видане за кордоном посвідчення особи.

Іменний електронний квиток буде активований у момент видачі та діятиме до 31 грудня 2026 року.

До 1 березня жодних змін не буде – діятиме старий порядок. З 1 березня до 31 серпня – перехідний період. У цей період пільга діятиме, навіть якщо у людини не буде іменного квитка.

З 1 вересня 2026 року пільговий проїзд можливий тільки за іменним електронним квитком.

Нагадаємо, жовтневе опитування показало, що половина поляків вважають, що допомога біженцям з України з боку Польщі є занадто великою, майже стільки ж виступають проти прийняття українських біженців.

Також з 1 червня в Австрії припинили обов’язкове медичне страхування для українських біженців, які мають тимчасовий захист, якщо вони не працюють і не отримують базову соціальну допомогу.