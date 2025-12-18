Вильнюс продлил на год бесплатный проезд для украинцев в городском транспорте

Вильнюсский горсовет одобрил продление бесплатного проезда в городском транспорте для беженцев из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Беженцы из Украины получат возможность и в дальнейшем бесплатно пользоваться автобусами и троллейбусами в литовской столице.

В то же время во избежание злоупотреблений будет введен особый вид билета – именной электронный.

JUDU (МП "Услуги сообщения") с 1 марта 2026 года обязана выдать именные электронные билеты лицам, которые предъявят: цифровой вид на жительство, выданный Департаментом миграции; выданное за рубежом удостоверение личности.

Именной электронный билет будет активирован в момент выдачи и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

До 1 марта никаких изменений не будет – будет действовать старый порядок. С 1 марта до 31 августа – переходный период. В этот период льгота будет действовать, даже если у человека не будет именного билета.

С 1 сентября 2026 года льготный проезд возможен только по именному электронному билету.

Напомним, октябрьский опрос показал, что половина поляков считают, что помощь беженцам из Украины со стороны Польши является слишком большой, почти столько же выступают против принятия украинских беженцев.

Также с 1 июня в Австрии прекратили обязательное медицинское страхование для украинских беженцев, которые имеют временную защиту, если они не работают и не получают базовую социальную помощь.