ЕС предварительно договорился о "репарационном займе" для Украины, решение примут лидеры

Дипломаты государств Европейского Союза пришли к предварительному согласию относительно использования российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

Это следует из проекта выводов Европейского совета 18-19 декабря, с текстом которого имела возможность ознакомиться корреспондент "Европейской правды".

ЕС близок к принятию решения об использовании миллиардов российских замороженных активов для финансирования Украины.

"Европейский совет призывает Совет и Европейский парламент срочно принять инструменты, которые устанавливают "репарационный заем", основанный на денежных остатках, связанных с обездвиженными активами России, с целью обеспечения необходимой финансовой поддержки для Украины, начиная со второго квартала 2026 года, включая ее военные потребности", – говорится в проекте выводов.

В проекте документа также упоминается, что Евросоюз может использовать росактивы, находящиеся у всех финансовых учреждений, обладающих денежными остатками в ЕС, "которые могут быть использованы одновременно и на пропорциональной основе (pro-rata basis)".

Речь идет также о скоординированном подходе государств-членов относительно их двусторонних инвестиционных договоров с Россией.

Стоит отметить, что решение по тексту выводов должны принять лидеры государств ЕС на саммите Европейского совета, который стартует в Брюсселе 18 декабря.

Как сообщала "Европейская правда", новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед саммитом ЕС выступил против "репарационного займа" для Украины.

На последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия сказала об отсутствии прогресса на пути к общему решению.

Канцлер Германии по состоянию на вторник поровну оценил шансы на принятие и непринятие решения.

