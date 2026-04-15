Трамп заявляє, що війна з Іраном "вже майже закінчилася"

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна з Іраном "майже завершилася".

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Трамп також зазначив, що, на його думку, економіка "повністю" відновиться після закінчення конфлікту.

"Я вважаю, що вона майже завершилася. На мій погляд, вона дуже близька до завершення", – сказав він.

Раніше Трамп заявив, що "щось може статися" протягом найближчих двох днів у Пакистані, на тлі того, що США та Іран намагаються повернутися за стіл переговорів.

ЗМІ раніше повідомили, що переговорні групи зі США та Ірану можуть повернутися до столиці Пакистану Ісламабаду цього тижня, щоб відновити переговори для укладення довгострокової мирної угоди.

Про можливість проведення нового раунду стало відомо після того, як 11 квітня переговори найвищого рівня між Іраном та США у столиці Пакистану завершилися без прориву.