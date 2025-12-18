Каллас розкритикувала курс влади Грузії

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що грузинська влада веде країну в неправильному напрямку.

Про це вона сказала після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Каллас наголосила, що ЄС підтримує грузинів, але не підтримує уряд країни.

За її словами, уряд Грузії веде країну "в неправильному напрямку, який не відповідає напрямку Європейського Союзу".

"Тому наше рішуче послання грузинському народу полягає в тому, що ми підтримуємо їх, але доки уряд робить неправильні кроки, ми не будемо продовжувати процес вступу (до ЄС. – Ред.)", – додала глава дипломатії Євросоюзу.

Варто зазначити, що Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

У Грузії вирішили з 2 березня 2026 року ліквідувати Антикорупційне бюро, яке було створене у 2022 році за рекомендацією Євросоюзу, а також Службу захисту персональних даних.

Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив: таке рішення влади Грузії свідчить про те, що країна ще більше віддаляється від членства у ЄС.