Каллас раскритиковала курс властей Грузии

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что грузинские власти ведут страну в неправильном направлении.

Об этом она сказала по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Каллас подчеркнула, что ЕС поддерживает грузин, но не поддерживает правительство страны.

По ее словам, правительство Грузии ведет страну "в неправильном направлении, которое не соответствует направлению Европейского Союза".

"Поэтому наше решительное послание грузинскому народу заключается в том, что мы поддерживаем их, но пока правительство делает неправильные шаги, мы не будем продолжать процесс вступления (в ЕС. – Ред.)", – добавила глава дипломатии Евросоюза.

Стоит отметить, что Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

В Грузии решили со 2 марта 2026 года ликвидировать Антикоррупционное бюро, которое было создано в 2022 году по рекомендации Евросоюза, а также Службу защиты персональных данных.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что такое решение властей Грузии свидетельствует о том, что страна еще больше отдаляется от членства в ЕС.