У ЄС прокоментували ліквідацію Антикорупційного бюро Грузії

Рішення влади Грузії про ліквідацію Антикорупційного бюро свідчить про те, що країна ще більше віддаляється від членства у Європейському Союзі.

Про це у вівторок, 18 листопада, заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає кореспондентка "Європейської правди".

Припиняючи роботу антикорупційних органів, Грузія віддаляється від європейського шляху, вважають у ЄС.

"Останні події підтверджують, що Грузія віддаляється ще більше від свого європейського шляху", – заявив Мерсьє.

Він нагадав, що повага до верховенства права та боротьба з корупцією є частиною основної роботи, яку треба виконати для того, щоб країна приєдналася до ЄС.

"Наша позиція щодо боротьби з корупцією в Грузії була чітко викладена у нашому нещодавньому звіті про розширення. У звіті фактично зроблено висновок, що в боротьбі з корупцією в Грузії відбувся регрес", – повідомив речник Єврокомісії.

І наголосив, що Грузія має усунути проблеми ефективності та забезпечити інституційну незалежність і спроможність Антикорупційного бюро, Спеціальної служби розслідувань та Служби захисту персональних даних.

Як повідомляла "Європейська правда", у Грузії вирішили з 2 березня 2026 року ліквідувати Антикорупційне бюро, яке було створене у 2022 році за рекомендацією Євросоюзу, а також Службу захисту персональних даних.

Як відомо, Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Своєю чергою посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що представлений Єврокомісією звіт має стати протверезним сигналом для влади Грузії.

У відповідь грузинське МЗС заявило, що доповідь ЄК використовується для "озвучення необґрунтованих негативних оцінок щодо Грузії та для подальших політичних спекуляцій".