Кошта: ми не підемо з саміту без рішення щодо грошей для України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив, що лідери ЄС на саміті в Брюсселі погодять рішення щодо фінансування для України у найближчі два роки.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав про два важливі рішення, які ухвалив ЄС на шляху до затвердження фінансування для України.

"По-перше, заморозити російські активи в Європі до кінця війни, доки Росія не виплатить репарації Україні. Друге рішення, яке ми прийняли, стосується забезпечення фінансових потреб України на 2026 і 2027 роки. І сьогодні ми зосередимося на затвердженні форми для виконання цього рішення", – сказав Кошта.

За його словами, Єврокомісія представила кілька варіантів для цього.

"Ми дуже добре попрацювали, особливо над одним варіантом, який має велику підтримку в Європейській раді, і я можу запевнити, що ми будемо працювати над цим сьогодні, а якщо буде потрібно, то і завтра, але ми ніколи не покинемо цю раду без остаточного рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 і 2027 роки", – наголосив глава Євроради.

У четвер стало відомо, що дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

Разом з тим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що саміт ЄС зрештою має вирішити, яку з опцій фінансування України обрати: репараційну позику чи фінансування через бюджет ЄС шляхом зовнішніх запозичень.

