Фон дер Ляєн: саміт ЄС вирішить, який з двох варіантів фінансування України обрати

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що саміт ЄС має обрати один з двох варіантів фінансування України і рішення зрештою буде ухвалене.

Про це вона сказала після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн нагадала про дві пропозиції, два варіанти для фінансування України: один – це фінансування через бюджет ЄС, бюджетні запозичення; і друга можливість – це "репараційна позика".

"Сьогодні ми матимем дискусії, яку з двох (пропозицій) ми будемо застосовувати. Це будуть інтенсивні дискусії. Для мене найважливішою частиною є те, щоб зрештою ми забезпечили фінансування для України на найближчі два роки", – сказала вона.

Президентка ЄК згадала про занепокоєння Бельгії і заявила про роботу з Бельгією "день і ніч". "Я згодна, якщо ми схвалимо репараційну позику, ризик має бути розділений між усіма", – сказала вона.

Разом з тим вона наголосила, що рішення має бути прийняте саме на саміті.

"Ми повинні знайти рішення сьогодні. Ми не залишимо Європейську раду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки. І є два варіанти: один з них і буде погоджений Європейською радою", – заявила вона.

У четвер стало відомо, що дипломати держав Європейського Союзу дійшли до попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

Як повідомляла "Європейська правда", новий прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш перед самітом ЄС виступив проти "репараційної позики" для України.

На останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху до спільного рішення.

