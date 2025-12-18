Кошта: мы не уйдем с саммита без решения по деньгам для Украины

Президент Европейского совета Антониу Кошта заверил, что лидеры ЕС на саммите согласуют решение по финансированию для Украины в ближайшие два года.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил о двух важных решениях, которые принял ЕС на пути к утверждению финансирования для Украины.

"Во-первых, заморозить российские активы в Европе до конца войны, пока Россия не выплатит репарации Украине. Второе решение, которое мы приняли, касается обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. И сегодня мы сосредоточимся на утверждении формы для выполнения этого решения", – сказал Кошта.

По его словам, Еврокомиссия представила несколько вариантов для этого.

"Мы очень хорошо поработали, особенно над одним вариантом, который имеет большую поддержку в Европейском совете, и я могу заверить, что мы будем работать над этим сегодня, а если потребуется, то и завтра, но мы никогда не покинем этот совет без окончательного решения по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы", – подчеркнул глава Евросовета.

В четверг стало известно, что дипломаты государств Европейского Союза пришли к предварительному согласию относительно использования российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

Вместе с тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС в конце концов должен решить, какую из опций финансирования Украины выбрать: репарационный заем или финансирование через бюджет ЕС путем внешних заимствований.

