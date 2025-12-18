Фермери блокували Брюссель через торговельну угоду з Південною Америкою

У середу, 17 грудня, в Брюсселі фермери на тракторах блокували дороги, кидали картоплю та яйця і запускали феєрверки біля місця проведення саміту лідерів Європейського Союзу, виступаючи проти угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (МЕРКОСУР).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Фермери побоюються, що угода підірве їхні засоби до існування, а також існують більш широкі політичні побоювання, що вона може сприяти зростанню підтримки ультраправих сил.

На саміті Європейської ради, який проходить 18-19 грудня у Брюсселі, лідери держав-членів ЄС мають обговорити внесення змін до проєкту торговельної угоди МЕРКОСУР або відкласти її підписання.

МЕРКОСУР – це масштабна трансатлантична угода про вільну торгівлю між ЄС та п'ятьма країнами (Бразилією, Аргентиною, Уругваєм, Парагваєм і Болівією). Угода передбачає поступове скасування протягом наступних 15 років мит на майже всі товари, що торгуються між двома блоками.

Переговори щодо угоди тривали 25 років. Після ратифікації вона охоплюватиме ринок із 780 мільйонами споживачів та чверть світового валового внутрішнього продукту.

Угода стосується стратегічної конкуренції між західними країнами та Китаєм за Латинську Америку, сказала Агате Демаре, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

Незважаючи на ймовірність затримки, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта все ще планують підписати угоду в Бразилії в суботу.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не підтримає підписання угоди про вільну торгівлю із країнами Південної Америки (МЕРКОСУР).

Вчора прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що підписання такої угоди "є передчасним".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловлює сподівання на те, що ЄС отримає зелене світло, аби підписати угоду про вільну торгівлю з південноамериканським блоком МЕРКОСУР.