Мелоні вважає підписання угоди із країнами Південної Америки "передчасним"

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що наразі підписання угоди про вільну торгівлю з південноамериканським блоком МЕРКОСУР є передчасним.

Про це вона сказала під час свого звернення до Палати депутатів, цитує Ansa, пише "Європейська правда".

На думку Мелоні, спершу необхідно дочекатися остаточного узгодження пакету додаткових заходів щодо захисту сільськогосподарського сектору і, водночас, "пояснити та обговорити його з нашими фермерами".

"Це не означає, що Італія має намір блокувати або виступати проти угоди, а скоріше, що вона має намір схвалити її лише тоді, коли вона міститиме адекватні взаємні гарантії для нашого сільськогосподарського сектора", – наголосила прем’єрка Італії.

Також Мелоні висловила впевненність у тому, що всі ці умови будуть виконані до початку наступного року.

Зазначимо, напередодні голова комітету Європейського парламенту з питань торгівлі Бернд Ланг заявив, що Німеччина та Європейський Союз роблять останню спробу переконати Італію підтримати угоду про вільну торгівлю з МЕРКОСУР, яка може не бути укладена, якщо її не підписати найближчим часом.

Про це стало відомо на тлі того, як ЗМІ писали, що Франція та Італія начебто домовилися про необхідність відкласти голосування Європейського Союзу щодо торговельної угоди з МЕРКОСУР.

Торгова угода ЄС з МЕРКОСУР викликала особливі прояви невдоволення у країнах із великим та впливовим агросектором, особливо у Франції та Польщі.

Нещодавно Рада ЄС схвалила регламент для захисту агросектору в межах угоди з країнами Південної Америки.