Макрон: Франція досі не підтримує угоду про торгівлю із країнами Південної Америки

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна на цьому етапі не підтримує підписання угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (блоком МЕРКОСУР).

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі в четвер, 18 грудня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Макрона, Франція вважає, що угода щодо торгівлі з МЕРКОСУР не може бути підписана.

"Франція є великою сільськогосподарською та агропромисловою державою, яка торгує та експортує по всьому світу. Але ми не можемо погодитися на те, щоб пожертвувати узгодженістю нашого сільського господарства, наших продуктів харчування та продовольчою безпекою наших співгромадян заради угод, які ще не укладені", – сказав він.

За словами президента Франції, його країна завжди чітко висловлювала свою позицію.

"Якщо ринки дестабілізуються, ми повинні мати можливість зупинити процес. Єврокомісія зробила пропозицію, Європарламент її вдосконалив, і вчора дискусії ще тривали. Але вони не закінчилися, навіть голосування ще не відбулося. Тож угода ще не готова", – зазначив Макрон.

Відтак президент акцентував: Франція хоче взаємності. Він нагадав, що французькі фермери виконували всі вказівки ЄС щодо хімічних речовин та пестицидів.

"Це часто коштувало їм грошей, ускладнювало їхнє життя. А сьогодні ми хочемо відкрити наш ринок для людей, які не дотримуються цих правил. Це абсурдно, ніхто не може цього зрозуміти", – додав він.

Зазначимо, цього ж дня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання на те, що ЄС отримає зелене світло, аби підписати угоду про вільну торгівлю з південноамериканським блоком МЕРКОСУР.

Ці слова фон дер Ляєн прозвучали на фоні того, як голова комітету Європейського парламенту з питань торгівлі Бернд Ланг заявив, що Німеччина та Європейський Союз роблять останню спробу переконати Італію підтримати угоду про вільну торгівлю з МЕРКОСУР, яка може не бути укладена, якщо її не підписати найближчим часом.

Про це стало відомо на тлі того, як ЗМІ писали, що Франція та Італія начебто домовилися про необхідність відкласти голосування Європейського Союзу щодо торговельної угоди з МЕРКОСУР.

Водночас 17 грудня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що підписання такої угоди "є передчасним".