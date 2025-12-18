Фермеры блокировали Брюссель из-за торгового соглашения с Южной Америкой

В среду, 17 декабря, в Брюсселе фермеры на тракторах блокировали дороги, бросали картошку и яйца и запускали фейерверки возле места проведения саммита лидеров Европейского Союза, выступая против соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (МЕРКОСУР).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Фермеры опасаются, что соглашение подорвет их средства к существованию, а также существуют более широкие политические опасения, что оно может способствовать росту поддержки ультраправых сил.

На саммите Европейского совета, который проходит 18-19 декабря в Брюсселе, лидеры государств-членов ЕС должны обсудить внесение изменений в проект торгового соглашения МЕРКОСУР или отсрочить его подписания.

МЕРКОСУР – это масштабное трансатлантическое соглашение о свободной торговле между ЕС и пятью странами (Бразилией, Аргентиной, Уругваем, Парагваем и Боливией). Соглашение предусматривает постепенную отмену в течение следующих 15 лет пошлин на почти все товары, торгуемые между двумя блоками.

Переговоры по соглашению длились 25 лет. После ратификации оно будет охватывать рынок с 780 миллионами потребителей и четвертью мирового валового внутреннего продукта.

Соглашение касается стратегической конкуренции между западными странами и Китаем за Латинскую Америку, сказала Агате Демаре, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Несмотря на вероятность задержки, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта все еще планируют подписать соглашение в Бразилии в субботу.

Напомним, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не поддержит подписание соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (МЕРКОСУР).

Вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что подписание такого соглашения "является преждевременным".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выражает надежду на то, что ЕС получит зеленый свет, чтобы подписать соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.