Президентка Єврокомісії сподівається на "зелене світло" для угоди з країнами Південної Америки

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання на те, що ЄС отримає зелене світло, аби підписати угоду про вільну торгівлю з південноамериканським блоком МЕРКОСУР.

Про це вона сказала після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що під час засідання відбудеться дискусія про "вразливі місця" та "глобальну конкурентоспроможність" Європейського Союзу.

"Наша надмірна залежність є перешкодою для конкурентоспроможності. Ми маємо позбутися її", – наголосила вона.

На переконання президентки Єврокомісії, це можливо лише за допомогою мережі угод про вільну торгівлю.

"Тому МЕРКОСУР відіграє центральну роль у наших торговельних угодах. Це потенційний ринок із 700 млн споживачів, країнами зі схожими поглядами, які прагнуть вільної торгівлі в рамках МЕРКОСУР. Тому надзвичайно важливо, щоб ми отримали зелене світло для МЕРКОСУР і змогли завершити підписання угоди", – додала вона.

Ці слова фон дер Ляєн прозвучали на фоні того, як голова комітету Європейського парламенту з питань торгівлі Бернд Ланг заявив, що Німеччина та Європейський Союз роблять останню спробу переконати Італію підтримати угоду про вільну торгівлю з МЕРКОСУР, яка може не бути укладена, якщо її не підписати найближчим часом.

Про це стало відомо на тлі того, як ЗМІ писали, що Франція та Італія начебто домовилися про необхідність відкласти голосування Європейського Союзу щодо торговельної угоди з МЕРКОСУР.

Водночас 17 грудня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що підписання такої угоди "є передчасним".