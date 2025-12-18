У Німеччині водія, який скоїв смертельний наїзд у Мангеймі, ув'язнили довічно

У Німеччині регіональний суд Мангейма засудив водія, відповідального за наїзд на людей у березні цього року, до довічного ув'язнення за вбивство та замах на вбивство.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Згідно з рішенням суду, спочатку чоловік буде поміщений до психіатричної лікарні. Вирок ще не є юридично обов'язковим.

Чоловік з Людвігсгафена 3 березня в'їхав на своєму автомобілі в пішохідну зону Мангейма приблизно о 12:14, рухаючись зі швидкістю не менше 50 кілометрів на годину. Він навмисно скористався ефектом несподіванки, пояснила старший прокурор Жанетт Ціпперер. Потім він різко прискорився і навмисно збив кількох пішоходів.

Як прокуратура, так і захист вимагали, щоб під час судового розгляду чоловік був поміщений до психіатричної лікарні. Прокуратура стверджувала, що чоловік, ймовірно, багато років страждав на психічне захворювання. Тому не можна виключати, що на момент скоєння злочину він мав обмежену дієздатність. Минулого тижня перед судом свідчив психіатричний експерт, однак засідання було закритим для громадськості.

Прокуратура також вимагала довічного ув'язнення за вбивство, повідомив представник суду. Співпозивачі підтримали цю вимогу. Захист не висловив рекомендацій щодо тривалості покарання. Прокуратура не побачила доказів політичного мотиву.

Нагадаємо, внаслідок інциденту у Мангеймі двоє людей загинули і 14 серйозно постраждали.

Раніше у Німеччині засудили до довічного ув’язнення афганця, який скоїв напад з ножем у центрі Мангейма.