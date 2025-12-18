В Германии водителя, совершившего смертельный наезд в Мангейме, посадили пожизненно

В Германии региональный суд Мангейма приговорил водителя, ответственного за наезд на людей в марте этого года, к пожизненному заключению за убийство и покушение на убийство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно решению суда, сначала мужчина будет помещен в психиатрическую больницу. Приговор еще не является юридически обязательным.

Мужчина из Людвигсхафена 3 марта въехал на своем автомобиле в пешеходную зону Мангейма примерно в 12:14, двигаясь со скоростью не менее 50 километров в час. Он намеренно воспользовался эффектом неожиданности, пояснила старший прокурор Жанетт Ципперер. Затем он резко ускорился и намеренно сбил нескольких пешеходов.

Как прокуратура, так и защита требовали, чтобы во время судебного разбирательства мужчина был помещен в психиатрическую больницу. Прокуратура утверждала, что мужчина, вероятно, много лет страдал психическим заболеванием. Поэтому нельзя исключать, что на момент совершения преступления он имел ограниченную дееспособность. На прошлой неделе перед судом свидетельствовал психиатрический эксперт, однако заседание было закрытым для общественности.

Прокуратура также требовала пожизненного заключения за убийство, сообщил представитель суда. Соистцы поддержали это требование. Защита не высказала рекомендаций относительно продолжительности наказания. Прокуратура не увидела доказательств политического мотива.

Напомним, в результате инцидента в Мангейме два человека погибли и 14 серьезно пострадали.

