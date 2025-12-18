Зеленський розповів про зустріч з прем’єром Бельгії та сигнал, який той надіслав

Президент України Володимир Зеленський на полях засідання Європейської ради у Брюсселі 18 грудня зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером і отримав від нього позитивний сигнал щодо майбутнього фінансування України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", Зеленський розповів на пресконференції у Брюсселі.

Очільники Бельгії та України обговорили питання фінансової підтримки України та погодились щодо його невідкладності, розповів глава держави.

"Що стосується прем'єр-міністра Бельгії, я думаю, що, по-перше, ми добре з ним поговорили. Ми розуміємо одного", – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що розуміє ризики, про які говорить Барт де Вевер.

"Але ми в війні. На мій погляд, ми знаходимося в більших ризиках", – додав президент України.

"Важливо те, що сигнал йде від нього, що ми, безумовно, в будь-якому випадку повинні вирішити питання підтримки сьогодні або в ці дні так, щоб Україна не залишилась без фінансової підтримки", – резюмував Володимир Зеленський.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський також заявив, що підтримує позицію прем'єра Польщі Дональда Туска про те, що військова загроза для Європи зросте у разі зменшення підтримки України.

Раніше стало відомо, що дипломати держав Європейського Союзу досяги попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

Разом з тим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що саміт ЄС зрештою має вирішити, яку з опцій фінансування України обрати.

