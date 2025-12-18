Зеленский рассказал о встрече с премьером Бельгии и сигнале, который тот послал

Президент Украины Владимир Зеленский на полях заседания Европейского совета в Брюсселе 18 декабря встретился с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и получил от него положительный сигнал о будущем финансировании Украины.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Зеленский рассказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Главы Бельгии и Украины обсудили вопрос финансовой поддержки Украины и согласились с его неотложностью, рассказал глава государства.

"Что касается премьер-министра Бельгии, я думаю, что, во-первых, мы хорошо с ним поговорили. Мы понимаем друг друга", – сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что понимает риски, о которых говорит Барт де Вевер.

"Но мы в войне. На мой взгляд, мы находимся в больших рисках", – добавил президент Украины.

"Важно то, что сигнал идет от него, что мы, безусловно, в любом случае должны решить вопрос поддержки сегодня или в эти дни так, чтобы Украина не осталась без финансовой поддержки", – резюмировал Владимир Зеленский.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что поддерживает позицию премьера Польши Дональда Туска о том, что военная угроза для Европы возрастет в случае уменьшения поддержки Украины.

Ранее стало известно, что дипломаты государств Европейского Союза достигли предварительного соглашения об использовании российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

Вместе с тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС в конечном итоге должен решить, какой из вариантов финансирования Украины выбрать.

