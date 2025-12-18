До Литви прибули ще 20 білоруських політв'язнів, яких звільнив Лукашенко

У четвер до Литви з України прибули ще 20 політичних в'язнів, які були звільнені самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком в рамках угоди зі США.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Звільнені політичні в'язні прибули з України, куди їх спочатку відправив білоруський режим.

Їх зустріли представники офісу лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, білоруси, які проживають у Литві, а також опозиціонер Сергій Тихановський.

За словами представника Тихановської Дениса Кучинського, колишнім в'язням тепер знадобиться час на адаптацію, після чого їм доведеться чекати подальших процедур.

"Зараз їм потрібно дати трохи часу. Тепер у них буде притулок, їжа, вся необхідна допомога, медична допомога, і тоді вони зможуть поговорити з пресою. Ми знаємо, що Литва допоможе. У нас вже є (угода) з Міністерством закордонних справ, з Департаментом міграції, про те, що Литва готова прийняти наших героїв", – сказав Кучинський.

За його словами, опозиція продовжить свою роботу, оскільки мінський режим, як і раніше, утримує в тюрмах 1650 політичних в'язнів.

"Наша боротьба триває. Ми продовжуємо працювати, ми повинні звільнити всіх", – зазначив Кучинський.

Нагадаємо, 13 грудня після переговорів зі спецпредставником США у Лукашенка оголосили про звільнення всього 123 політв’язнів та зазначили, що це відбулося "у рамках домовленостей з президентом США і на його прохання" у зв’язку зі скасуванням американських санкцій.

114 звільнених передали Україні, серед них – недопущений до виборів президента Віктор Бабарико та його соратниця Марія Колесникова, а також п’ятеро громадян України. Дев'ять осіб, серед яких нобелівський лауреат Алесь Бяляцький та двоє литовців, вивезли до Литви.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україну попросили прийняти звільнених через те, що Білорусь не хотіла відпускати їх іншими шляхами.