Зеленський розповів, чому звільнених Лукашенком в'язнів передали до України

Президент Володимир Зеленський розповів, що Білорусь не хотіла звільняти політичних в'язнів через якусь із країн ЄС, тому вони прибули до України.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна.

За його словами, спілкування країн щодо білоруських політичних в'язнів відбувалося на рівні розвідок.

"Далі керівник ГУР Кирило Буданов звернувся до мене, сказав, що білоруси готові віддати політичних в'язнів, не хочуть віддавати через ту чи іншу країну Європейського Союзу, але якщо я підтримую, готові передати через Україну. Я сказав: "Безумовно, підтримуємо, готові приймати", – розповів Зеленський.

За його словами, питання політв'язнів є важливим для України, оскільки там є і українські громадяни.

"Безумовно треба забирати і своїх, і білоруських політв'язнів. І саме таким чином ухвалюють у нас рішення", – сказав президент.

Нагадаємо, 13 грудня після переговорів зі спецпредставником США у Лукашенка оголосили про звільнення всього 123 політв’язнів та зазначили, що це відбулося "у рамках домовленостей з президентом США і на його прохання" у зв’язку зі скасуванням американських санкцій.

114 звільнених передали Україні, серед них – недопущений до виборів президента Віктор Бабарико та його соратниця Марія Колесникова, а також п’ятеро громадян України.

Серед звільнених владою Білорусі політв’язнів після перемовин зі США – двоє громадян Литви, що провели за гратами понад рік.