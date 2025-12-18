В Литву прибыли еще 20 белорусских политзаключенных, которых освободил Лукашенко

В четверг в Литву из Украины прибыли еще 20 политических заключенных, которые были освобождены самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках соглашения с США.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Освобожденные политические заключенные прибыли из Украины, куда их сначала отправил белорусский режим.

Их встретили представители офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, белорусы, проживающие в Литве, а также оппозиционер Сергей Тихановский.

По словам представителя Тихановской Дениса Кучинского, бывшим заключенным теперь понадобится время на адаптацию, после чего им придется ждать дальнейших процедур.

"Сейчас им нужно дать немного времени. Теперь у них будет приют, еда, вся необходимая помощь, медицинская помощь, и тогда они смогут поговорить с прессой. Мы знаем, что Литва поможет. У нас уже есть (соглашение) с Министерством иностранных дел, с Департаментом миграции, о том, что Литва готова принять наших героев", – сказал Кучинский.

По его словам, оппозиция продолжит свою работу, поскольку минский режим по-прежнему удерживает в тюрьмах 1650 политических заключенных.

"Наша борьба продолжается. Мы продолжаем работать, мы должны освободить всех", – отметил Кучинский.

Напомним, 13 декабря после переговоров со спецпредставителем США у Лукашенко объявили об освобождении всего 123 политзаключенных и отметили, что это произошло "в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе" в связи с отменой американских санкций.

114 освобожденных передали Украине, среди них – недопущенный к выборам президента Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова, а также пятеро граждан Украины. Девять человек, среди которых нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий и двое литовцев, вывезли в Литву.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украину попросили принять освобожденных из-за того, что Беларусь не хотела отпускать их другими путями.