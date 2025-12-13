Більшість білоруських політв’язнів, яких відпустив Лукашенко – в Україні

Більшість білоруських політв’язнів, яких звільнив режим Лукашенка, перебувають на території України – у тому числі одна з найвідоміших ув’язнених Марія Колесникова та екскандидат у президенти Віктор Бабарико.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Всього Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед них – п’ятеро громадян України, про яких вже повідомляли раніше.

Фото: пресслужба Координаційного штабу

"Внаслідок попередніх домовленостей та результативних перемовин з білоруською стороною, на запит та за сприяння американських партнерів та роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україні передано 114 цивільних громадян, серед них – українці, які утримувалися на території Республіки Білорусь", – йдеться у заяві.

Серед представників білоруської опозиції, які тепер перебувають в Україні – недопущений до участі у президентських виборах Віктор Бабарико і його соратниця Марія Колесникова, головред порталу TUT.by Марина Золотова.

Як свідчать фото, на кордоні їх особисто зустрів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Фото: пресслужба Координаційного штабу

"Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви", – зазначили у Координаційному штабі.

Нагадаємо, у Лукашенка оголосили про звільнення всього 123 політв’язнів та зазначили, що це відбулося "у рамках домовленостей з президентом США і на його прохання" у зв’язку зі скасуванням американських санкцій.

13 грудня стало відомо, що США знімають санкції з білоруського калію.

4 листопада Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

