Більшість білоруських політв’язнів, яких відпустив Лукашенко – в Україні
Новини — Субота, 13 грудня 2025, 17:14 —
Більшість білоруських політв’язнів, яких звільнив режим Лукашенка, перебувають на території України – у тому числі одна з найвідоміших ув’язнених Марія Колесникова та екскандидат у президенти Віктор Бабарико.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Всього Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед них – п’ятеро громадян України, про яких вже повідомляли раніше.
"Внаслідок попередніх домовленостей та результативних перемовин з білоруською стороною, на запит та за сприяння американських партнерів та роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україні передано 114 цивільних громадян, серед них – українці, які утримувалися на території Республіки Білорусь", – йдеться у заяві.
Серед представників білоруської опозиції, які тепер перебувають в Україні – недопущений до участі у президентських виборах Віктор Бабарико і його соратниця Марія Колесникова, головред порталу TUT.by Марина Золотова.
Як свідчать фото, на кордоні їх особисто зустрів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
"Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви", – зазначили у Координаційному штабі.
Нагадаємо, у Лукашенка оголосили про звільнення всього 123 політв’язнів та зазначили, що це відбулося "у рамках домовленостей з президентом США і на його прохання" у зв’язку зі скасуванням американських санкцій.
13 грудня стало відомо, що США знімають санкції з білоруського калію.
4 листопада Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.
