У Литві військовим надали додаткові повноваження на випадок екстремальної ситуації

Після того, як минулого тижня Литва оголосила екстремальну ситуацію через повітряні зонди з контрабандою, що прилітають з Білорусі, Сейм у четвер надав додаткові повноваження військовим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Поправки були схвалені 67 литовськими депутатами, жоден не голосував "проти" і не утримався.

Раніше, представляючи поправки, заступник міністра оборони Кароліс Алекса заявив, що поправки були підготовлені з урахуванням екстремальної ситуації, оголошеної 9 грудня, і пропозиції Комітету з національної безпеки.

Військовослужбовці, які несуть службу в прикордонній охороні, і співробітники Служби громадської безпеки зможуть віддавати обов'язкові до виконання розпорядження фізичним і юридичним особам, переслідувати і затримувати осіб, які не виконують обов'язкові розпорядження або підозрюваних у скоєнні злочину, на час дії надзвичайного стану, але не більше ніж протягом трьох місяців.

За словами Алекси, максимальний термін використання Збройних сил, встановлений в Статуті, становить три місяці. Згодом, за необхідності, він може бути продовжений до трьох місяців стільки разів, скільки буде потрібно для контролю над ситуацією.

Військовим також надається право тимчасово обмежувати доступ на певну територію або в певні приміщення, призупиняти роботи, що там проводяться, а також обмежувати або забороняти рух транспортних засобів на певній території.

Вони зможуть перевіряти документи, проводити обшуки осіб, оглядати їхні речі, зупиняти, перевіряти та оглядати транспортні засоби, їхній вантаж і багаж, а також використовувати спеціальні засоби.

Нагадаємо, 9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеозондів з його країни до Литви.