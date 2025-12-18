В Литве военным предоставили дополнительные полномочия на случай экстремальной ситуации

После того, как на прошлой неделе Литва объявила экстремальную ситуацию из-за воздушных зондов с контрабандой, прилетающих из Беларуси, Сейм в четверг предоставил дополнительные полномочия военным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Поправки были одобрены 67 литовскими депутатами, никто не голосовал "против" и не воздержался.

Ранее, представляя поправки, заместитель министра обороны Каролис Алекса заявил, что поправки были подготовлены с учетом чрезвычайной ситуации, объявленной 9 декабря, и предложения Комитета по национальной безопасности.

Военнослужащие, несущие службу в пограничной охране, и сотрудники Службы общественной безопасности смогут отдавать обязательные к исполнению распоряжения физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать лиц, не выполняющих обязательные распоряжения или подозреваемых в совершении преступления, на время действия чрезвычайного положения, но не более чем в течение трех месяцев.

По словам Алексы, максимальный срок использования Вооруженных сил, установленный в Уставе, составляет три месяца, и впоследствии, при необходимости, он может быть продлен до трех месяцев столько раз, сколько потребуется для контроля над ситуацией.

Военным также предоставляется право временно ограничивать доступ на определенную территорию или в определенные помещения, приостанавливать работы, которые там проводятся, а также ограничивать или запрещать движение транспортных средств на определенной территории.

Они смогут проверять документы, проводить обыски лиц, осматривать их вещи, останавливать, проверять и осматривать транспортные средства, их груз и багаж, а также использовать специальные средства.

Напомним, 9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеозондов из его страны в Литву.