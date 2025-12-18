Суд у Словаччині заблокував плани Фіцо послабити захист викривачів

Конституційний суд Словаччини у четвер заблокував запропоновані прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо закони, що посилюють правила щодо неурядових організацій та послаблюють захист викривачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Словацький Конституційний суд ухвалив, що урядовий законопроєкт про неурядові організації, який вимагає від них розкривати детальну інформацію про фінансування, донорів та працівників, є неконституційним, оскільки "непропорційно посягає на право на приватність".

Судді також призупинили ініціативу Фіцо щодо заміни Управління захисту викривачів новою структурою доти, доки суд не розгляне конституційність запропонованих змін.

Обидва рішення були "необхідними для захисту основних прав і свобод", заявив уповноважений з прав людини Словаччини Роберт Доброводський.

Ухвалений на початку грудня парламентом Словаччини закон передбачає ліквідацію Управління захисту викривачів (ÚOO), його заміну новою інституцією та надання уряду повноважень призначати нове керівництво.

У листопаді стало відомо, що Європейська комісія вирішила розпочати процедуру порушення щодо Словаччини у зв'язку з затвердженням нею неоднозначних поправок до Конституції.

