Суд в Словакии заблокировал планы Фицо ослабить защиту информаторов

Конституционный суд Словакии в четверг заблокировал предложенные премьер-министром страны Робертом Фицо законы, ужесточающие правила в отношении неправительственных организаций и ослабляющие защиту информаторов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Словацкий Конституционный суд постановил, что правительственный законопроект о неправительственных организациях, который требует от них раскрывать подробную информацию о финансировании, донорах и работниках, является неконституционным, поскольку "непропорционально посягает на право на частную жизнь".

Судьи также приостановили инициативу Фицо по замене Управления защиты информаторов новой структурой до тех пор, пока суд не рассмотрит конституционность предложенных изменений.

Оба решения были "необходимыми для защиты основных прав и свобод", заявил уполномоченный по правам человека Словакии Роберт Доброводский.

Принятый в начале декабря парламентом Словакии закон предусматривает ликвидацию Управления защиты информаторов (ÚOO), его замену новой институцией и предоставление правительству полномочий назначать новое руководство.

В ноябре стало известно, что Европейская комиссия решила начать процедуру нарушения в отношении Словакии в связи с утверждением ею неоднозначных поправок к Конституции.

