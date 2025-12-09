У Словаччині послабили захист викривачів попри занепокоєння ЄС

Словацький парламент у вівторок ухвалив у прискореному порядку реформу управління з питань захисту прав викривачів, незважаючи на критику з боку опозиції та занепокоєння ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Ухвалений парламентом Словаччини закон передбачає ліквідацію Управління захисту викривачів (ÚOO), його заміну новою інституцією та надання уряду повноважень призначати нове керівництво. Реформа також дозволяє переглянути заходи захисту, що надаються викривачам.

На тлі критики з законопроєкту вилучили положення, яке обмежувало б захист викривачів випадками, безпосередньо пов'язаними з роботодавцем інформатора.

Однак затверджена версія все ще дозволяє роботодавцю вимагати перегляду захисту інформатора, що, на думку опозиційних партій, порушує правила ЄС і послаблює механізми боротьби з корупцією.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та його союзники критикували Управління захисту викривачів, стверджуючи, що воно зловживало своїми повноваженнями, щоб атакувати їх.

Критики зі словацької опозиції розкритикували поспішне ухвалення закону, на розгляд якого відвели лише три тижні.

Європейська комісія у коментарі Bloomberg сказала, що обговорить питання зі словацьким урядом, оскільки "деякі елементи законопроєкту викликають занепокоєння з погляду законодавства ЄС".

Президент Словаччини Петер Пеллегріні раніше сказав, що накладе вето на закон, що може ускладнити його остаточне ухвалення.

У листопаді стало відомо, що Європейська комісія вирішила розпочати процедуру порушення щодо Словаччини у зв'язку з затвердженням нею неоднозначних поправок до Конституції.

