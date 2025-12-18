Чехія продовжить охороняти повітряний простір Словаччини у 2026 році

Чехія і наступного року братиме участь у захисті повітряного простору Словаччини, про що країни домовились на рівні міністрів оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Зазначається, що у четвер новопризначений міністр оборони Чехії Яромір Зуна провів телефонну розмову зі словацьким колегою Робертом Каліняком.

Сторони обговорили взаємну співпрацю, причому Чехія повідомила, що продовжить захист повітряного простору Словаччини і у 2026 році.

Зуна з Каліняком також обговорили поточну співпрацю Чехії та Словаччини в галузі оборони та оборонно-промислового співробітництва. Країни співпрацюють, наприклад, у закупівлі шведських гусеничних бойових машин піхоти CV90, Словаччина також приєдналася до чеської рамкової угоди про закупівлю вантажних автомобілів Tatra T-815.

Нагадаємо, Чехія бере участь у захисті словацького повітряного простору з 2022 року, коли Братислава після російського вторгнення в Україну вивела зі складу своїх збройних сил винищувачі МіГ-29 російського походження, які згодом передала Києву.

Окрім чеських винищувачів Gripen, повітряний простір Словаччини охороняють також літаки Польщі, Угорщини та Німеччини.

У листопаді премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте попросив про зміцнення протиповітряної оборони своєї країни.