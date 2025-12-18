Чехия продолжит охранять воздушное пространство Словакии в 2026 году

Чехия и в следующем году будет участвовать в защите воздушного пространства Словакии, о чем страны договорились на уровне министров обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Отмечается, что в четверг новоназначенный министр обороны Чехии Яромир Зуна провел телефонный разговор со словацким коллегой Робертом Калиняком.

Стороны обсудили взаимное сотрудничество, причем Чехия сообщила, что продолжит защиту воздушного пространства Словакии и в 2026 году.

Зуна с Калиняком также обсудили текущее сотрудничество Чехии и Словакии в области обороны и оборонно-промышленного сотрудничества. Страны сотрудничают, например, в закупке шведских гусеничных боевых машин пехоты CV90, Словакия также присоединилась к чешскому рамочному соглашению о закупке грузовых автомобилей Tatra T-815.

Напомним, Чехия участвует в защите словацкого воздушного пространства с 2022 года, когда Братислава после российского вторжения в Украину вывела из состава своих вооруженных сил истребители МиГ-29 российского происхождения, которые впоследствии передала Киеву.

Кроме чешских истребителей Gripen, воздушное пространство Словакии охраняют также самолеты Польши, Венгрии и Германии.

В ноябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил о укреплении противовоздушной обороны своей страны.