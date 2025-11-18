Фіцо попросив НАТО посилити протиповітряну оборону Словаччини

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у вівторок попросив про зміцнення протиповітряної оборони своєї країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба словацького уряду.

Під час робочої вечері Рютте та Фіцо, як зазначається, "говорили про співпрацю між Словацькою Республікою та НАТО".

"У цьому контексті Роберт Фіцо підкреслив, що Словаччина має суверенне право вирішувати, який темп і структуру військових витрат обрати. Під час спільної дискусії він також попросив генерального секретаря посилити протиповітряну оборону Словацької Республіки", – йдеться в повідомленні.

В уряді Словаччини додали, що сторони також обговорили ситуацію в Україні.

"Прем'єр-міністр повторив, що Словаччина не буде поставляти Україні летальну зброю (за винятком комерційних контрактів), але продовжить надавати нелетальну допомогу", – повідомили там.

Раніше повідомлялось, що в уряді Словаччини зацікавлені у нових оборонних проєктах з Україною, попри непрості відносини між країнами з часу повернення до влади Роберта Фіцо та його проросійську риторику.

Також Братислава говорила, що забороняти словацьким компаніям продавати Україні зброю було б лицемірно.