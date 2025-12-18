"Президент" Грузії поскаржився на несправедливе ставлення з боку ЄС
Призначений партією влади Грузії президент Міхеїл Кавелашвілі заявив, що ЄС несправедливо ставиться до його країни і застосовує подвійні стандарти.
Заяву Кавелашвілі наводить "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".
При цьому він запевнив, що Грузія завжди готова до діалогу з Євросоюзом.
"Наше суспільство і міжнародна спільнота знають, що нинішні відносини між Грузією та ЄС сьогодні не дуже благополучні, тому що ми вважаємо, що ставлення керівництва європейської бюрократії до нашої країни несправедливе, часто є подвійні стандарти", – сказав Кавелашвілі на пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем.
Кавелашвілі також висловив сподівання, що "все це зміниться в цьому напрямку, і Європа, європейський народ, повернуть фундаментальні цінності і знову стануть сильним і привабливим регіоном".
"Ми завжди готові до співпраці, діалог – одне з найважливіших питань, яке має вестися з Євросоюзом, і до якого ми завжди готові. Ми завжди готові бути відкритими, щоб було якомога більше прогресу між нами і європейськими країнами", – додав він.
Раніше глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас висловила думку, що грузинська влада веде країну в неправильному напрямку.
Варто зазначити, що Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".