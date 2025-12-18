"Президент" Грузии пожаловался на несправедливое отношение со стороны ЕС

Назначенный партией власти Грузии президент Михеил Кавелашвили заявил, что ЕС несправедливо относится к его стране и применяет двойные стандарты.

Заявление Кавелашвили приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

При этом он заверил, что Грузия всегда готова к диалогу с Евросоюзом.

"Наше общество и международное сообщество знают, что нынешние отношения между Грузией и ЕС сегодня не очень благополучны, потому что мы считаем, что отношение руководства европейской бюрократии к нашей стране несправедливое, часто есть двойные стандарты", – сказал Кавелашвили на пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Кавелашвили также выразил надежду, что "все это изменится в этом направлении, и Европа, европейский народ, вернут фундаментальные ценности и снова станут сильным и привлекательным регионом".

"Мы всегда готовы к сотрудничеству, диалог – один из важнейших вопросов, который должен вестись с Евросоюзом, и к которому мы всегда готовы. Мы всегда готовы быть открытыми, чтобы было как можно больше прогресса между нами и европейскими странами", – добавил он.

Ранее глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас высказала мнение, что грузинские власти ведут страну в неправильном направлении.

Стоит отметить, что Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".