Суд ЄС несподівано став на бік мігранта, який звинувачував Frontex у бездіяльності

У рідкісному рішенні Суд Європейського Союзу підтримав апеляцію сирійського біженця у знаковій справі, в якій він вимагав відшкодування збитків від європейського агентства з охорони кордонів і берегової охорони Frontex.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Суд ЄС, розташований у Люксембурзі, повернув справу Алаа Хамуді проти Frontex до Загального суду для повторного розгляду, визнавши, що він не розглянув належним чином його передбачуване вигнання разом з 21 іншим мігрантом з Греції до Туреччини у 2020 році.

Згідно зі свідченнями Хамуді, він був серед 22 осіб, включаючи дітей, які 28 квітня 2020 року висадилися на грецькому острові Самос. За словами Хамуді, через кілька хвилин прибула поліція, яка конфіскувала їхні телефони, а потім силоміць посадила їх на рятувальний пліт.

Їх буксирували всю ніч до турецьких територіальних вод і залишили дрейфувати протягом 17 годин, поки їх не врятувала турецька берегова охорона. Хамуді стверджує, що літак спостереження Frontex двічі пролетів над місцем події.

Турецька влада затримала Хамуді на 10 днів і конфіскувала його паспорт. Побоюючись, що його примусово відправлять назад до Сирії – країни, яку він покинув у віці близько 12 років через руйнівну громадянську війну – Хамуді знову спробував перетнути кордон у Греції, поки не досяг успіху і не возз'єднався зі своєю родиною в Німеччині.

Як доказ, адвокати Хамуді надали відео, на якому нібито видно його та інших мігрантів на грецькій території перед тим, як їх відтягнули назад в Егейське море. У звіті агентства ЄС з боротьби з шахрайством також було виявлено, що Frontex приховував випадки відштовхування мігрантів у Греції.

Суд ЄС визнав дисбаланс сил між мігрантами та Frontex, створивши новий прецедент щодо обсягу доказів, які шукачі притулку, такі як Хамуді, повинні пред'явити в суді, щоб їхні заяви були розглянуті.

Хоча Загальний суд тепер перегляне справу і винесе новий вердикт, адвокати Хамуді назвали рішення, винесене в четвер, "історичним".

У коментарях, надісланих AP у письмовій формі, Frontex зазначило, що рішення, ухвалені в четвер, включаючи окрему справу про нібито незаконну депортацію сирійської сім'ї в 2016 році, "не визначають, хто винен".

Однак "вони чітко показують, що суди очікують ретельного розгляду справ, до яких причетна Frontex, і що фундаментальні права повинні сприйматися серйозно", додало Frontex.

Раніше Суд ЄС постановив, що держави-члени можуть створювати національні списки безпечних країн за межами Євросоюзу, тільки якщо вони повністю обґрунтовують свої оцінки публічними джерелами.

Нагадаємо, група з 19 країн ЄС закликає Європейську комісію посилити політику щодо міграції за межами кордонів Євросоюзу.